Portugal regista mais 17 mortes e 2.232 novos casos de covid-19, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 3.705 recuperados registados (total de 929.547), e há um decréscimo dos casos ativos: são agora um total de 43.244, menos 1.490 do que na véspera.

Há menos 28 pessoas internadas, num total de 829, e menos três doentes em unidades de cuidados intensivos, agora 186.

A região com mais óbitos é Lisboa e Vale do Tejo, com 13 mortes, e onde há mais 747 infetados. No Norte, com 794 novos casos, houve dois óbitos. No Alentejo morreram duas pessoas e há 85 novos casos.

No Centro há 307 novos casos, no Algarve há mais 207 infetados, nos Açores 63 e na Madeira 29.

As vítimas mortais deste relatório são:

60-69 anos: um homem

70-79 anos: cinco homens e duas mulheres

Mais de 80 anos: quatro homens e cinco mulheres