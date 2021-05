Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 572 novos casos de infeção por covid-19 e zero óbitos, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Há mais 233 pessoas internadas, tantas como na véspera, sendo que, em unidades de cuidados intensivos, estão 53 doentes, tantos como na quarta-feira também.

Há mais 467 recuperados, agora um total de 807.532. O número de casos ativos é de 22.452, mais 105 do que na véspera.

Lisboa e Vale do Tejo é região com mais novos casos em 24 horas: 264.

No Norte são mais 159 infetados, no Centro 64 casos, no Alentejo, 22, no Algarve 11, nos Açores 38 e na Madeira 14.