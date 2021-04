Portugal regista mais cinco mortes e 694 casos covid-19, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde.

Há uma diminuição em relação aos nove óbitos da véspera e um aumento dos 602 infetados de quinta-feira.

O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,02 no total do território, sendo também 1,02 em Portugal Continental. A incidência também subiu para 65,7 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e 63,,8 no Continente. O país está agora a chegar à zona amarela do «semáforo» na matriz de risco elaborada pelo Governo para o desconfinamento.

O boletim diário da DGS indica mais 628 pessoas recuperadas da doença, 783.523 no total. O número de casos ativos subiu: são agora 25.900, mais 61 do que na véspera.

Há menos nove doentes internados, de um total de 486, e o número de internados em unidades de cuidados intensivos voltou a subir, para 128, mais seis do que na véspera.

Dois óbitos ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, que teve também a maioria dos novos casos: 234, outros dois foram no Norte, onde há mais 220 infetados, e o outro foi no Algarve, onde há mais 73 casos.

No Centro são mais 69 infetados, Alentejo 37, Açores com 36, e na Madeira 25.

As vítimas mortais deste relatório são:

60-69 anos: uma mulher

70-79 anos: uma mulher

Mais de 80 anos: um homem e duas mulheres