Portugal registou nas últimas 24 horas mais 2.170 casos de covid-19 e uma morte, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Após um dia abaixo dos dois mil novos casos, o número de infetados em 24 horas volta a subir.

O número de internamentos, que registava subidas sucessivas, não teve alteração nas últimas 24 horas. Continuam a ser 613 os internados e há menos três doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), sendo agora 133.

Lisboa e Vale do Tejo tem mais de metade dos novos casos - 1151. No Norte há mais 637 infetados e foi onde ocorreu a única morte.

No Centro são mais 166 infetados, no Alentejo 52, no Algarve 145, nos Açores nove, e na Madeira dez.