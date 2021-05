Portugal regista mais uma morte e 268 novos casos de covid-19, de acordo com o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS).

O número total de casos, desde o início da pandemia, é agora de 840.008, dos quais resultaram 16.994 óbitos.

Há 257 doentes internados, menos 20 do que na véspera, sendo que estão 71 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos dois do que no relatório anterior.

Há mais 661 recuperados, tendo os casos ativos baixado para 21.708, menos 394 do que na véspera.

O Norte é a região com mais novos casos, 88, e foi onde ocorreu o único óbito. A vítima mortal é uma mulher com mais de 80 anos.

Lisboa e Vale do Tejo tem mais 84 infetados, a Região Centro 27, no Alentejo são mais 12, no Algarve 15, nos Açores 26 e na Madeira 16.