Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais oito mortes e 344 novos infetados por covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os dados deste sábado mostram uma subida em relação aos cinco óbitos da véspera, mas uma descida dos 488 infetados de sexta-feira.

No total, desde o início da pandemia, há a registar um total de 820.042 casos confirmados, dos quais 16.827 resultaram em óbitos.

O índice de transmissibilidade (Rt) é de 0,93 no total do território, sendo de 0,92 e Portugal Continental. O país mantém-se na zona verde do «semáforo» apresentado pelo Governo no plano de desconfinamento.

Nas últimas 24 horas, há mais 3668 recuperados. Neste momento, o país tem 28208 casos ativos do novo coronavírus, menos 3.332 do que na véspera.

O número de internamentos desceu: há agora menos 51 doentes internados, de um total de 618; em Unidades de Cuidados Intensivos o número desce para 148, menos sete do que na véspera.

Das oito mortes indicadas no relatório, duas foram registadas na região Norte, que tem mais 68 infetados, duas no Algarve, que não tem novos casos registados.

Um óbito ocorreu na região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem a maioria dos novos casos, 152, e outro no Centro, onde há mais 51 casos, outra nos Açores, que tem 14 novos infetados e outra na Madeira, que tem 30 novos casos.

No Alentejo não houve óbitos e há mais 32 infetados.

As vítimas mortais deste relatório são:

50-59 anos: um homem

60-69 anos: uma mulher

70-79 anos: uma mulher

Mais de 60 anos: dois homens e três mulheres