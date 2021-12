Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 19 óbitos associados à covid-19 e mais 5.373 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), este sábado.

O país tem, neste momento, mais de 65.000 casos ativos (+1.149 que na sexta-feira) e mais de 89.000 pessoas em contactos de vigilância com as autoridades de saúde (+2.367).



Os óbitos foram registados nas regiões de Lisboa e Norte, ambas com sete vítimas, além do Algarve (3), Centro (1) e Madeira (1).

Nas últimas 24 horas há mais cinco doentes internados, elevando o total para 952. Há também mais cinco pacientes em cuidados intensivos, onde se encontram agora 142 pessoas.

Mais 4.205 doentes recuperaram da doença, totalizando 1.106.116 milhões.

Desde o início da pandemia já morreram 18.645 doentes dos 1.190.409 infetados.