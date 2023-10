O Al Nassr superou o Al Ettifaq de Steven Gerrard por 1-0, após prolongamento, e avança para os quartos de final da Kings Cup da Arábia Saudita.

Sadio Mané marcou o único golo do encontro, já ao minuto 107, na sequência de um cruzamento de Ayman Yahya no flanco esquerdo.

Luís Castro, Otávio e Cristiano Ronaldo saíram por cima de uma verdadeira batalha campal, com vários focos de polémica e constantes decisões da equipa de arbitragem a irritarem ambas as partes.

Logo ao 12.º minuto de jogo, após uma falta não assinalada à entrada da área, Ronaldo desatou a correr na direção do juiz principal, acabando por ver o cartão amarelo.

Depois, já em cima do intervalo, o Al Nassr colocou-se em vantagem por intermédio de Anderson Talisca, mas o lance foi anulado por fora de jogo posicional de Cristiano Ronaldo.

O português não conteve a frustração e fez sinais claros a pedir a substituição do árbitro auxiliar que acompanhou o ataque da equipa de Luís Castro na primeira parte.

Ainda antes da interrupção na partida, Talisca foi expulso com cartão vermelho direto por agredir um adversário.

Mesmo em inferioridade numérica, o Al Nassr continuou por cima do adversário, que conta com craques como Jordan Henderson ou Georginio Wijnaldum. Já ao minuto 89, Ali Abdullah Hazzazi (Al Ettifaq) foi expulso por falta sobre Otávio, deixando as duas equipas com dez jogadores.

Sem golos no tempo regularmentar, o jogo seguiu para prolongamento e Cristiano Ronaldo não deixou de reagir a cânticos por Lionel Messi. O avançado português mandou calar os adeptos que cantavam por Messi e fez o gesto de «calma».

Ora pouco depois, já ao minuto 107, Sadio Mané balançou as redes e Ronaldo aproveitou a ocasião para responder à provocação dos adeptos contrários. Lembram-se do «calma»?