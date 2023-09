O Al Nassr somou mais uma goleada, a terceira consecutiva, na Pro League da Arábia Saudita. Depois de 5-0 e 4-0, a equipa de Luís Castro impôs-se perante o Al Hazem de Filipe Gouveia por 5-1, na 5.ª jornada do campeonato.

Cristiano Ronaldo atingiu a espantosa marca de 850 golos na carreira profissional. Neste sábado, o português esteve mais uma vez em destaque, marcando o 12.º golo em 11 jogos na presente temporada. Antes de balançar as redes, porém, o avançado assistiu Ghareeb para o 1-0 e Otávio para a estreia a marcar do médio com a camisola da formação saudita. São, no total, cinco assistências de CR7.

O Al Hazem, que apresentou Tozé no onze, não conseguiu contrariar a superioridade do Al Nassr.

Antes do início do encontro, Ronaldo recebeu o prémio de melhor jogador de agosto na Liga saudita. Ao minuto 33, o português começou a deixar a sua marca, fazendo o passe decisivo para o golo de Ghareeb.

Al Khaibari ampliou a vantagem em cima do intervalo, Badamosi ainda reduziu no reatamento (golaço), mas Cristiano Ronaldo voltou a aparecer para abrir caminho para a estreia de Otávio a marcar pelo Al Nassr, ao minuto 57.

Pouco depois, seria o próprio Ronaldo a balançar as redes, num verdadeiro penálti em movimento, antes de Sadio Mané fechar a contagem.

O Al Khaleej de Pedro Emanuel, com os portugueses Pedro Rebocho, Ivo Rodrigues e Fábio Martins no onze, bateu o Al Shabab de Marcel Keiser por 3-1. Fábio Martins terminou o jogo com um golo e uma assistência.

Com Fábio Veríssimo como árbitro do encontro, o Al Fateh bateu o Al Ahli Jeddah por expressivos 4-1.