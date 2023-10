O Al Nassr está a defrontar o Al Ettifaq nos quartos de final da King's Cup da Arábia Saudita. A primeira parte do encontro foi relativamente atribulada, com fortes protestos em direção à equipa de arbitragem.

Cristiano Ronaldo, por exemplo, ficou furioso com as decisões do árbitro e dos seus auxiliares. Logo aos 12 minutos, após uma falta não assinalada à entrada da área, o internacional português desatou a correr na direção do juiz principal, acabando por ver o cartão amarelo.

Depois, já em cima do intervalo, o Al Nassr colocou-se em vantagem por intermédio de Anderson Talisca, mas o lance foi anulado por fora de jogo posicional de Cristiano Ronaldo.

O português não conteve a frustração e fez sinais claros a pedir a substituição do árbitro auxiliar que acompanhou o ataque da equipa de Luís Castro na primeira parte.

Ainda antes da interrupção na partida, Talisca foi expulso com cartão vermelho direto por agredir um adversário.