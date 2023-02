De espada em riste e bandeira da Arábia Saudita Cristiano Ronaldo celebrou com os companheiros de equipa, staff técnico e restantes responsáveis do Al Nassr uma data especial para aquele país.

O craque português vestiu-se a rigor para comemorar os 300 anos da fundação do estado saudita por Imam Mohammed bin Saud.

Esta data especial foi assinada pelo Al Nassr, que partilhou vídeos e fotos do momento, em que CR7 aparece em traje de cerimónia, juntamente com outros jogadores do plantel como os brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo ou até o treinador Rudi Garcia.

O melhor mesmo é ver as imagens no vídeo e na galeria associada.