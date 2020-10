Arsène Wenger arrepende-se de não ter contratado 50 jogadores nos 22 anos que esteve no comando técnico do Arsenal, mas há um que se destaca: Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao The Guardian, o agora consultor da FIFA recordou a transferência falhada do internacional português para os gunners, antes do Manchester United o contratar ao Sporting.

«Se me arrependo de não ter contratado algum jogador? Oof! Diria que não há um jogador, há 50. Se calhar o mais próximo foi o Cristiano Ronaldo, quando ele assinou pelo Manchester United», começou por dizer.

«Tínhamos um acordo com o Sporting, o Manchester United escolheu o Carlos Queiroz para adjunto e eles superaram-nos rápido e conseguiram o Ronaldo. Mas tínhamos acordo [para a contratação], basicamente. Ele já tinha a camisola do Arsenal, almocei com ele e com a mãe [Dolores Aveiro] no centro de estágios», acrescentou.