O treinador da Juventus, Andrea Pirlo, elogiou a forma exemplar como Cristiano Ronaldo tem treinado.

«É lindo vê-lo treinar como ele treina, é muito agradável para mim, mas também para a equipa. É um símbolo do futebol mundial e aos 35 anos ainda trabalha como um jovem, é um exemplo em tudo», disse o técnico de 41 anos à televisão da UEFA.

O antigo internacional italiano elegeu algumas das influências que o levaram a ser treinador, e já nota diferenças entre orientar a equipa dentro do relvado e a partir do banco de suplentes.

«Nos últimos anos estudei e esta paixão em mim foi crescendo cada vez mais e o passo para o banco foi automático. Tive a sorte de ter muitos grandes treinadores, o Lucescu, que me treinou no início da minha carreira - e tem sido professor de muitos outros - Lippi, Ancelotti, Conte e o Allegri. Eles são líderes mundiais e vou tentar tirar algo de cada um. Desde que sou técnico, percebo que há mais stress no banco. Eu comandava em campo, conduzia a bola, enquanto aqui só posso dar algumas indicações e os outros jogam. O meu tipo de jogo permitiu-me decidir certas situações em campo, agora só posso fazer de fora», sublinhou.

Por último, o treinador da Vecchia Signora garantiu querer ver a equipa a mandar no jogo «em todos os estádios» e a praticar futebol «ofensivo».