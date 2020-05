A Premier League recordou golos apontados por jogadores portugueses. Numa publicação nas redes sociais, a entidade selecionou vários, desde Ronaldo, Nani, Bernardo Silva, Tiago e, de seguida, lançou a sondagem.

Qual foi o melhor português na Premier League, pergunta a liga, com alguns dados dos jogadores lusos que atuaram no campeonato inglês e com cinco opções: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ricardo Carvalho, Deco e Nani.

Veja os golos!