O selecionador nacional, Fernando Santos, considerou que Cristiano Ronaldo «está a gerir muito bem» o facto de ter testado positivo a Covid-19.

O técnico explicou as últimas horas do avançado da Juventus no seio da equipa.

«Ele entrou em isolamento ontem [segunda-feira] à noite, depois do teste, como todos os outros jogadores», começou por dizer Fernando Santos.

«Nesta manhã soubemos da notícia, voltou-se a testar o Cristiano e os outros jogadores, o Cristiano já isolado dos restantes. Está no quarto, só a dizer que quer jogar, comunica de lá de cima cá para baixo. Está bem, assintomático, nem percebeu muito bem o que lhe aconteceu», disse.

Ronaldo é o terceiro caso de Covid-19 a afetar jogadores da seleção nos últimos dias. Antes, José Fonte e Anthony Lopes acusaram positivo.

«No primeiro jogo, um caso de Covid-19 e tive de alterar planos. O Fonte ia jogar com a Espanha. Não ia mudar em termos de estratégia, mas sim o jogador. Tinha confiança absoluta no Fonte, como nos outros que aqui estão. Estava previsto lançar o Ruben Semedo, foi mais uma gestão da parte física. No segundo não [houve necessidade de mudar], estamos a falar de guarda-redes. Esta equipa já demonstrou que tem capacidade coletiva para responder às questões colocadas. Estou traqnuilo, gostava de ter o Cristiano, claro, mas tenho plena confiança nos 11 e nos que forem chamados a jogo», respondeu Fernando Santos sobre as implicações que as infeções tiveram.

«Temos feito tudo o que nos tem sido dito. E desde segunda-feira que estamos aqui, completamente confinados. Fomos todos testados e nunca mais ninguém entrou aqui. No primeiro estágio não houve qualquer problema, mas não por incumprimento das regras. Os jogadores têm-se preocupado em manter-se em segurança. Já fizemos sete testes, pelas minhas contas. Isso é que nos deixa com esse sabor [de tristeza], que fizemos tudo bem e isto aconteceu», conluiu.