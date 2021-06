Kylian Mbappé deu uma entrevista ao Sport Bild, da Alemanha, e a admiração por Cristiano Ronaldo foi um dos temas da conversa. O jogador francês foi questionado sobre uma fotografia da sua infância em que se podem ver posters de Cristiano Ronaldo na parede do quarto.

«Eu era uma criança que sonhava com muitas coisas. Especialmente com uma carreira como a de Cristiano Ronaldo. Quando Ronaldo joga, alegra todos os que o veem e comigo foi assim durante 15 anos. Acho que todos os adeptos de futebol adoram Cristiano Ronaldo. Eu era um menino normal nesse sentido», respondeu, recusando já estar ao mesmo nível que o craque português.

«Não. Cristiano Ronaldo já fez história. Eu só tenho cinco anos de carreira, não posso comparar-me a ele.»

«Para mim, também é uma questão de respeito. Cristiano Ronaldo fez tanto pelo futebol que não seria bom momento para fazer comparações. Jogadores como ele há poucos, aprendi muito só ao vê-lo jogar», afirmou Mbappé, dizendo que quer deixar a sua marca no mundo do futebol tal como o português.

«É por isso que jogo. Também quero partilhar alegria entre os espectadores de todo o mundo e ganhar troféus no processo, claro», apontou o jogador francês.

Mbappé tem até já encontro marcado com Cristiano Ronaldo já que a França é adversária de Portugal no Europeu, num grupo em que estão também Alemanha e Hungria.

Questionado sobre qual será o jogo mais difícil, Mbappé respondeu: «O da Alemanha porque é o nosso primeiro jogo. A seleção alemã está cheia de jogadores jovens e muito ambiciosos. Além disso, eles têm jogadores que regressam, como Thomas Muller. Teremos que dar 100% contra os dois rivais, caso contrário não atingiremos nosso objetivo: o primeiro lugar do grupo.»

«Também me questiono como os campeões mundiais em título, os campeões europeus e os campeões mundiais de 2014 podem estar no mesmo grupo. Mas provavelmente estará certo», disse ainda o jogador, que falou sobre as equipas que considera mais fortes à partida para este Europeu.

«Em primeiro lugar, há que dizer que os quatro últimos campeões do mundo foram seleções europeias, por isso estamos a falar de um torneio com o melhor futebol do mundo. Espero não estar a esquecer-me de nenhuma seleção: França, Portugal, Alemanha, Inglaterra, Espanha, e Itália e Países Baixos são, na minha opinião, os mais fortes. E pode haver uma equipa que surpreenda. Recordo a Islândia no último Europeu. Foi incrível o que fez.»