Dois recordes, outro prestes a ser batido um registo que continua a impressionar pela seleção. Frente à Hungria, Cristiano Ronaldo apontou os golos 105 e 106 por Portugal e pela 23.ª vez fez pelo menos dois golos pela equipa das quinas. Curiosamente, é a terceira vez que bisa frente à Hungria! Fê-lo, nos últimos três jogos frente aos húngaros.

A primeira vez que Ronaldo bisou num jogo de Portugal aconteceu a 13 de outubro de 2004: nos 7-1 frente à Rússia, no José Alvalade, fez um bis. Seguiu-se outro bis à Arábia Saudita, a 1 de março de 2006 e no mesmo ano marcou dois também na vitória sobre o Azrebaijão, no Dragão. Em 2007, fez dois golos à Bélgica na goleada por 4-0.

Cristiano Ronaldo passou depois por um hiato de quatro anos sem pelo menos bisar: voltou a fazê-lo em 2011 frente ao Chipre e nesse mesmo ano outros dois com a Bósnia-Herzegovina, em paly-off para o Euro 2012.

No Campeonato da Europa da Polónia/Ucrânia, Ronaldo marcou dois golos à Holanda e em 2013, finalmente, apontou o primeiro hat-trick: em Belfast, frente à Irlanda do Norte.

Fez novo hat-trick à Suécia, numa noite memorável em Solna, na qualificação para o Mundial 2014 no jogo imediato bisou frente aos Camarões.

O primeiro póquer de dois que já fez com a camisola da seleção aconteceu já depois de um hat-trick à Arménia e um bis frente a Estónia e Hungria, este último no Euro2016. Ronaldo marcou quatro golos a Andorra em 2016 e repetiu a proeza em 2019, na Lituânia.

As 23 vezes que Cristiano Ronaldo marcou pelo menos dois golos num jogo de Portugal:

Portugal-Rússia, 7-1, Alvalade, 13.10.04

Portugal-Arábia Saudita, 3-0, Dusseldorf, 01.03.06

Portugal-Azerbaijão, Dragão, 07.10.06

Portugal-Bélgica, 4-0, Alvalade, 24.03.07

Chipre-Portugal, 0-4, Nicósia, 02.09.11

Portugal-Bósnia, 6-2, Luz, 15.11.11

Portugal-Holanda, 2-1, Kharkiv, 17.06.12

Irl. do Norte-Portugal, 2-4, Belfast, 06.09.13

Suécia-Portugal, 2-3, Solna, 19.11.13

Portugal-Camarões, 5-1, Leiria, 05.03.14

Arménia-Portugal, 2-3, Yerevan, 13.06.15

Portugal-Estónia, 7-0, Luz, 08.06.16

Hungria-Portugal, 3-3, Lyon, 22.06.16

Portugal-Andora, 6-0, Aveiro, 07.10.16

Portugal-Letónia, 4-1, Faro/Loulé, 13.11.16

Portugal-Hungria, 3-0, Luz, 25.03.17

Letónia-Portugal, 0-3, Riga, 09.06.17

Portugal-Ilhas Feroé, 5-1, Bessa, 31.08.17

Portugal-Egito, 2-1, Zurique, 23.03.18

Espanha-Portugal, 3-3, Sochi, 15.06.18

Portugal-Suíça, 3-1, Dragão, 05.06.19

Lituânia-Portugal, 1-5, Vilnius, 10.09.19

Portugal-Lituânia, 6-0, Faro/Loulé, 14.11.19

Suécia-Portugal, 0-2, Solna, 08.09.20

Hungria-Portugal, 0-3, Budapeste, 15.06.21