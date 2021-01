Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez estão no centro de uma polémica em Itália, que teve eco em vários jornais, depois de terem furado o confinamento provocado pela pandemia de covid-19. O português e a namorada viajaram cerca de 150 quilómetros para fora de Turim, para passar o dia na região de Courmayeur, nos Alpes italianos.

O problema é que tanto a região de Piemonte, à qual pertence Turim, como a região do Vale de Aosta, à qual pertence Courmayeur, são zonas cor de laranja, o que significa que ninguém pode sair ou entrar, a não ser para ir trabalhar ou para se deslocar para uma segunda habitação. O que não foi o caso de Cristriano Ronaldo e Georgina.

Os dois violaram as regras anti-covid para celebrarem os anos da espanhola, tendo tido um jantar romântico num hotel, à luz das velas e com pétalas espalhadas pela mesa, hotel esse que estará oficialmente fechado. Um vídeo de Georgina denunciou-os. Para além disso, a namorada ainda publicou uma fotografia dos dois a andarem numa moto de neve.

Segundo a imprensa italiana, é provável que nos próximos dias chegue uma multa de 400 euros a casa de Cristiano Ronaldo por violação do confinamento. Pior do que isso, porém, são as críticas que o casal está a receber e que afetam a imagem do português, numa altura em que Itália, e os italianos, fazem grandes sacrifícios para se livrarem da pandemia.