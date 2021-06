Antes do encontro de Portugal com a Bélgica, o ambiente era de festa para a família de Cristiano Ronaldo, que esteve em Sevilha para assistir ao encontro.

Georgina Rodríguez e Cristianinho, filho mais velho do jogador português, estiveram com amigos e houve música, dança e ambos mostraram mesmo os dotes vocais.

A companheira do jogador mostrou-se admirada com a atuação de Cristianinho, como se pode ver nas imagens partilhadas nas redes sociais, que estão no vídeo associado ao artigo.