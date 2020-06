Na biografia agora publicada, Luka Modric conta vários episódios que viveu no futebol, entre eles, uma discussão entre Mourinho e Ronaldo que aqueceu bastante e deixou o jogador à beira das lágrimas.

O incidente aconteceu em 2013, quando Cristiano Ronaldo estava no Real Madrid e Mourinho era o treinador.

«Fiquei surpreso com a reação zangada de Mourinho. Estávamos a vencer por 2-0. Ronaldo não foi atrás do central adversário num lançamento lateral e Mourinho ficou furioso com ele», conta Modric no livro, num excerto citado pelo Corriere dello Sport.

«Os dois discutiram durante um bom tempo em campo e quando voltámos para o balneário ao intervalo vi o Ronaldo desesperado, à beira das lágrimas. E ele disse: ‘Faço o meu melhor e ele continua a criticar-me’».

Mas o caso não terminou por ali. «Mourinho entrou e começou a criticar Ronaldo pela sua responsabilidade durante o jogo, os ânimos aqueceram tanto que apenas a intervenção dos jogadores evitou uma verdadeira luta entre eles», diz ainda Modric.