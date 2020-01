Cristiano Ronaldo e Luís Figo publicaram a mesma mensagem sobre a morte de Kobe Bryant nas respetivas contas de Twitter. Uma coincidência infeliz que já gerou uma onda de críticas dos seguidores do jogador da Juventus e do antigo internacional português.



Nas contas de Figo no Facebook e no Instagram, a mensagem já é diferente.



Fique com as publicações de Cristiano Ronaldo e Luís Figo no Twitter.