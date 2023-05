Jorge Mendes garante que mantém uma «grande relação com Cristiano Ronaldo e continua a considerar que o internacional português do Al Nassr continua a ser «o melhor jogador do mundo. Apesar de já não manter uma relação pessoal com o jogador, o empresário continua a ter o mais internacional de todos os tempos em elevada consideração.

«O Cristiano, para mim, estará sempre mo meu coração, é um jogador especial, uma pessoa especial para mim. É uma pessoa que, se eu pensasse, há uns anos atrás, que poderia ter um jogador com metade do valor do Cristiano, assinava logo por baixo. Todos nós portugueses devemos estar super-orgulhosos por termos tido e por termos um jogador como o Cristiano. Para mim, é, sempre o disse e vou repetir toda a minha vida, foi e é o melhor jogador da história do futebol mundial, o melhor jogador do mundo, não tenho a menor dúvida», destacou o empresário à margem da gala do CNID . (Associação dos Jornalistas de Desporto).

Jorge Mendes recusa a ideia que Cristiano Ronaldo vingou no mundo do futebol apenas à custa de muito trabalho. «Mesmo comparando com outros, vocês têm de ver aquilo que ele conseguiu fazer ao longo dos anos. O futebol é golo. Vocês, jornalistas, em períodos diferentes, diziam que o Cristiano era força, era muito trabalho. É verdade que era muito trabalho, é verdade que é um exemplo para os jovens, é verdade que fez tudo aquilo que um grande profissional poderia fazer, mas também não deixa de ser verdade que ele é um jogador virtuoso. Quando vocês falavam, por exemplo, no Ronaldinho ou no Messi, o Cristiano tinha isso tudo. Era virtuoso, era forte no um-para-um, era explosivo. O Cristiano transformou-se numa máquina. Há muitas pessoas que nunca pensaram bem no processo de crescimento do Cristiano que o levou de facto a ser o melhor da história. Para mim vai ser sempre o melhor da história», prosseguiu.

A verdade é que Cristiano Ronaldo perdeu protagonismo ao ir jogar para a Arábia Saudita, mas Jorge Mendes diz que continua a ser o «maior embaixador de Portugal». «O Cristiano, neste momento, está onde está, a vida é assim, está na Arábia e todos os portugueses devem estar super-agradecidos ao Cristiano por tudo aquilo que ele fez pelo desporto nacional, pelo futebol e pelo próprio país. É o maior embaixador de sempre do futebol nacional», acrescentou.

Quando se confirmou a separação profissional entre Jorge Mendes e Cristiano Ronaldo, logo a seguir ao Mundial2022, falou-se que a relação entre os dois se tinha deteriorado. Jorge Mendes garante que não. «Continua a ser uma grande relação pessoal. Isso de certeza absoluta», destacou ainda a fechar a conversa.