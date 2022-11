Jamie Carragher não tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo teve um propósito bem claro com a entrevista polémica dada recentemente a Piers Morgan e que já teve alguns excertos publicados na imprensa.

«Ele quer ser despedido, isso é óbvio. No verão, ele comunicou ao clube que queria ir embora e isso é futebol: essas coisas acontecem. Mas não houve compradores, ou pelo salário dele ou pelo que o Manchester United queria por ele. Penso que ele sabe que isso vai voltar acontecer na próxima janela de mercado ou no próximo verão e o que me parece é que, basicamente, ele está a tentar ser despedido ou sair a custo zero do clube. É a única forma de sair», disse à Sky Sports o antigo internacional inglês, jogador do Liverpool e agora comentador televisivo.

Carragher, que disse que 99 por cento dos adeptos estarão do lado de Ten Hag depois desta entrevista, considerou que o avançado português faltou ao respeito ao treinador neerlandês e ao Manchester United.