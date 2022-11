O Manchester United emitiu um comunicado, ao início da tarde desta segunda-feira, face aos excertos já divulgados da entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan. O clube inglês refere que está a acompanhar a « cobertura mediática» do tema e poderá preparar uma reação.

«O clube vai considerar uma resposta, assim que todos os factos estejam reunidos. O nosso foco continua na preparação da segunda metade da época, e dar continuidade ao atual momento, de crença e união em construção entre jogadores, treinadores, staff e adeptos», lê-se na nota dos red devils.

A conversa com o jornalista do The Sun, note-se, ainda não foi emitida, mas já foram divulgados alguns excertos, nomeadamente acerca da má relação do português com Erik Ten Hag, a forma como se sente «traído» pelo Manchester United e como, no ponto de vista de Ronaldo, o clube estagnou.

A poucos dias do início do Mundial, o capitão da seleção lusa tem recebido muitas críticas de antigos futebolistas e Morgan revelou que foi Ronaldo quem pediu para ser entrevistado, pois «sabia que isto ia ser incendiário, mas também sentiu que o devia fazer».