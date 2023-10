As imagens foram partilhadas por Georgina Rodriguez no Instagram e permitem ver um momento curioso: Cristiano Ronaldo a sair do estádio do Al Nassr, depois da vitória para a Champions Asiática sobre o Al Duhail, de mão dada com uma filhas, já na parte exterior do recinto.

O português, que voltou a ser decisivo no triunfo da formação de Luís Castro, fazendo dois golos e uma assistência, teve a namorada Georgina e quatro dos cinco filhos nas bancadas a apoiá-lo, tendo no final da partida recebido o carinho que a missão cumprida merecia.