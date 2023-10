Luís Castro, treinador português do Al Nassr, teceu rasgados elogios a Cristiano Ronaldo em entrevista ao jornal espanhol Marca.

O técnico luso acabou por dissertar sobre a reta final da carreira do avançado, que tem atualmente 38 anos: «Vou falar um pouco sobre ele sem dever fazê-lo, peço antecipadamente perdão por isso.»

«O Cristiano sabe que está viver os últimos momentos da carreira, então nada melhor do que desfrutar. Nada melhor do que ser feliz... porque os últimos pensamentos nos últimos momentos de uma carreira são aqueles que muitas vezes ficam contigo até o fim da vida. Ok, terás sempre a Bola de Ouro, ter sido o melhor do mundo, ser o maior goleador da Liga dos Campeões, o Campeonato da Europa... Tudo isso ficará com o Cristiano para sempre, mas nos últimos momentos eles surgem de uma forma especial. Dá-me muito gosto ser treinador de um jogador que, apesar da idade, gosta de futebol, gosta de treinar, gosta dos companheiros... É uma referência para todos os companheiros», salientou Luís Castro.

Antes dessa análise mais profunda, o treinador do Al Nassr já tinha salientado o papel de Cristiano Ronaldo no grupo de trabalho: «O Cristiano é o maior exemplo de êxito mundial a nível de rigor, trabalho e disciplina. É um exemplo para todos. Não precisa que ninguém lhe exija nada, ele é exigente consigo próprio. Dá-nos rigor, disciplina, máxima exigência, quer ganhar sempre, quer brilhar aos olhos do mundo.»

«Existem quatro dimensões de desempenho: tático, técnico, físico e psicológico. O que é mais importante para mim é o psicológico. O mental. O jogador pode ser bom tecnicamente, pode ser bom fisicamente... mas se não estiver mentalmente bem não se sentirá feliz, não detetará espaços, não verá o jogo e poderá não ver o mundo que existe dentro de um campo de futebol. O Cristiano está passar por um momento muito feliz, sente que está a passar por um momento bom na carreira e está a desfrutar», acrescentou.

Cristiano Ronaldo celebra o seu 39.º aniversário em fevereiro de 2024 e pretende marcar presença na fase final do Campeonato da Europa. E o Mundial 2026, ainda é possível? «O Cristiano é um homem de convicções, um homem de objetivos. Qualquer coisa pode acontecer. Como disse, vejo-o muito feliz, dedicado ao seu trabalho. Chama-me a atenção o facto de conhecer todos os caminhos: o caminho para o estádio, o caminho para o treino, o caminho para o campo, o caminho para o golo, o caminho para ser feliz...»