Paul Scholes, antigo jogador do Manchester United, não foi nada meigo com Cristiano Ronaldo depois de o Manchester United ter anunciado a rescisão de contrato com o avançado português, por mútuo acordo.

O inglês de 48 anos considera que Ronaldo atingiu o seu objetivo com a polémica entrevista que concedeu a Piers Morgan, tecendo várias críticas a treinador, dirigentes e donos do clube.

«Missão cumprida, burro», escreveu Scholes nas redes sociais, partilhando a notícia da saída do português.

Recorde-se que Paul Scholes e Cristiano Ronaldo partilharam o balneário do Manchester United entre 2003 e 2009.