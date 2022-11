O Ashton United, que milita na sétima divisão inglesa, já não segue em busca de acrescentar um craque ao plantel. Depois de ter manifestado a intenção de contar com Erling Haaland por empréstimo do Manchester City, de modo a que o norueguês pudesse manter o nível físico com a paragem para o Mundial, o clube garante agora que não vai tentar contratar Cristiano Ronaldo.

Numa publicação bem-humorada, pouco depois da oficialização da saída do avançado português do Manchester United, o Ashton United «confirma que nenhuma abordagem foi ou será feita por Cristiano Ronaldo». A modesta equipa garante ainda que não fará mais comentários sobre o assunto.

Recorde-se que os red devils anunciaram esta terça-feira que o atacante luso deixa o clube «por mútuo acordo com efeito imediato». Ronaldo já admitiu que «este é o momento certo para procurar um novo desafio».

𝘾𝙇𝙐𝘽 𝙎𝙏𝘼𝙏𝙀𝙈𝙀𝙉𝙏 - 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙏𝙄𝘼𝙉𝙊 𝙍𝙊𝙉𝘼𝙇𝘿𝙊



Despite reports on social media, #aufc can confirm that no approach has or will be made for Cristiano Ronaldo following his release from @ManUtd.



The club will be making no further comment. #oneclub pic.twitter.com/SEPfXRhvE3