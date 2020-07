A Juventus deu este sábado mais um passo para o título italiano, ao vencer na receção ao Torino por 3-1 (veja aqui os golos do jogo), em jogo da 30.ª jornada da Serie A.

Cristiano Ronaldo e Gigi Buffon foram os grandes destaques do dérbi de Turim: o internacional português fez um golo e teve participação decisiva num dos golos, enquanto o guarda-redes tornou-se o jogador com mais presenças na prova: 648.

No Allianz Stadium, Paulo Dybala deu vantagem aos bianconeri bem cedo, aos três minutos, depois de uma jogada individual. O remate final do argentino contou com um desvio antes de entrar na baliza.

Em cima da meia-hora, o 2-0: contra-ataque rápido, Ronaldo conduziu a bola durante alguns metros e depois entregou a Cuadrado. O colombiano bailou frente ao adversário e atirou a contar.

Já nos descontos da primeira parte, o Torino reduziu, através de um penálti de Belotti, mas na segunda parte a Juve voltou a dilatar a vantagem.

À hora de jogo, o momento alto da partida: no 80.º jogo e à 43.ª tentativa, Cristiano Ronaldo estreou-se a marcar de livre pelo campeão italiano, com um remate em jeito. Sirigu ainda tocou na bola, mas não evitou o 3-1.

A três minutos dos 90, Djidji, com um autogolo, fechou as contas do jogo.

Com esta vitória, a Juventus consolida a liderança. A formação de Maurizio Sarri tem agora 75 pontos, mais sete do que a Lazio, que joga esta noite com o Milan. Já o Torino é 15.º, com 31 pontos.