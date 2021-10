A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) anunciou os candidatos ao prémio de Jogador do Ano, com Cristiano Ronaldo a ter a companhia de dois jogadores do FC Porto.

Para além do internacional português do Manchester United, também o iraniano Mehdi Taremi e o colombiano Luis Díaz estão incluídos na lista.

De referir ainda que, por lapso, a IFFHS também associado o argentino Rodrigo de Paul ao FC Porto, mas este é jogador do Atlético de Madrid.

Os vencedores dos prémios da IFFHS vão ser anunciados no final de novembro.