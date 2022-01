O australiano Daniel Sanders (Gás Gás), em motas, e o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), em carros, venceram este domingo a segunda parte da primeira etapa do rali Dakar de todo-o-terreno, cuja 44.ª edição começou no sábado, na Arábia Saudita.

Sanders concluiu os 334 quilómetros da especial cronometrada em redor da localidade de Há’il com o tempo de 4:38.40 horas, deixando o segundo classificado, o chileno Pablo Quintanilla (Honda), a 3.07 minutos. O austríaco Mathias Walkner (KTM) foi o terceiro, a 11.06 minutos do mais rápido do dia.

O alentejano António Maio (Yamaha) é, para já, o melhor português, ao ter terminado provisoriamente na 15.ª posição do dia, a 36.50 minutos do vencedor.

Na geral, Sanders tem agora 1.47 minutos de vantagem sobre Quintanilla, com o britânico Sam Sunderland (Honda) em terceiro, a 4.23, enquanto Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) é o melhor luso, na nona posição, a 8.39.

Nos automóveis, Nasser Al-Attiyah foi o mais rápido, com o tempo de 3:30.53 horas, deixando o francês Sébastien Loeb (BRX) na segunda posição, a 12.44 minutos. O sul-africano Giniel de Villiers (Toyota) foi o terceiro, a 33.33 minutos do qatari.

O francês Stéphane Peterhansel (Audi), um dos favoritos à partida, sofreu problemas mecânicos no seu Audi elétrico e perdeu muito tempo à espera da assistência.

Na segunda-feira, disputa-se a segunda etapa da prova, entre Há’il e Al Artawiya, com uma ligação de 230 quilómetros e 338 quilómetros ao cronómetro.