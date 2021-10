A FIGURA: Daniel Bragança, um regalo para quem o vê

O que joga Daniel Bragança. Ruben Amorim já por diversas vezes referiu que o jovem médio merece mais minutos, e esta noite lançou-o a titular. Como quase sempre, Bragança correspondeu. Foi o farol de todo o jogo ofensivo dos leões, sempre em sintonia com João Palhinha, e facilitou o jogo dos colegas. Tecnicamente, já se sabe, é um regalo de ver. Se dúvidas há, Bragança trata sempre de as dissipar. Merece ser uma das figuras nesta equipa neste Sporting.

MOMENTO: Coates, capitão pelo exemplo (minuto 16)

O Sporting podia apresentar-se esta noite com alguns sinais de ressaca, mas Coates prontamente decidiu dissipá-los. Aos 16 minutos subiu mais alto do que toda a gente e fez o terceiro golo nos últimos dois jogos, evitando assim trabalhos forçados aos leões. Nada mau para um defesa-central.

OUTROS DESTAQUES

Coates

A festa a meio da semana foi boa, com a primeira vitória do Sporting na Liga dos Campeões, e por isso havia o risco de o Estádio de Alvalade viver esta noite uma espécie de ressaca pós-Europa. Só que Coates, capitão de equipa, nunca está para brincadeiras e não demorou muito para dar uma mensagem clara aos colegas, com o golo marcado cedo. Defensivamente, foi a regularidade do costume.

Paulinho

Foi substituído sob um enorme aplauso de todo o estádio, e isso já diz bastante sobre a noite difícil que o avançado viveu. O golo ao Besiktas a meio da semana foi moralizador, mas Paulinho não lhe conseguiu dar continuidade. A qualidade é inegável, isso não está em questão. Mas Paulinho continua a dar alguns sinais de falta de confiança e continua a precisar de muitas oportunidades para marcar. Esta noite foram três claras desperdiçadas.

Sarabia

O próprio assumiu, depois da vitória com o Besiktas, que ainda está num processo de adaptação ao Sporting, mas a qualidade está lá. Tem um pé esquerdo diferenciado e impressiona a facilidade com que coloca os colegas em posição de fazer golo. Assistiu Coates para o 1-0 e ofereceu outros dois golos a Paulinho. Vai fazer muito a diferença no futebol português.

Rodrigo Conceição

Claramente o elemento mais em foco do lado cónego. Defensivamente não comprometeu, sempre com uma raça característica do apelido que carrega no nome. Ofensivamente tentou remar contra a maré – ultrapassou várias vezes Nuno Santos –, mas lá está, não foi bem acompanhado.