O selecionador dinamarquês, Kasper Hjulmand, divulgou esta terça-feira a lista dos 26 jogadores que vão participar no Euro 2020.

Na lista do técnico destaque para a presença de Daniel Wass, jogador que já representou o Benfica. Lembre-se que a Dinamarca é uma das anfitriãs da prova e está inserida no grupo B juntamente com Finlândia, Bélgica e Rússia.



Os convocados da Dinamarca:



Guarda-redes: Schmeichel, Frederik Ronnow e Jonas Lossl.



Defesas: Daniel Wass, Joakim Maehle, Jeans Stryger, Boilesen, Kjaer, Christensen, Vestergaard, Joachim Andersen e Zanka;



Médios: Hojbjerg, Delainey, Eriksen, Norgaard, Christiansen;



Avançados: Poulsen, Braithwhaite, Jonas Wind, Kasper Dolberg, Skov Olsen, Damsgaard, Robert Skov e Cornelius.