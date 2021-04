Chama-se Caroline Tozaki, é uma modelo brasileira e era até aqui namorada do internacional inglês Danny Drinkwater. Recentemente a manequim veio a público anunciar o fim do relacionamento com o médio que o Chelsea emprestou ao Kasimpasa em janeiro e a quem nada corre bem nos últimos tempos.

«Foi uma relação tão intensa de um ano e meio... Estivemos juntos em muitos momentos importantes da carreira dele. Terei sempre um carinho enorme por ele», começou por dizer. «Foi um grande momento da minha vida, mas ser namorada de um jogador não era o que eu gostava de fazer. Por isso, decidi sair e seguir minha vida de modelo.»