Edgardo Lasalvia, antigo empresário de Darwin Núñez, falou pela primeira vez em público sobre o final da ligação com o atual jogador do Liverpool, numa altura em que o uruguaio ainda representava o Benfica.

Darwin confirmou a mudança de agente em abril de 2022, antes da transferência para o clube inglês. «Não tive possibilidade de falar com o Darwin. Descobri quando ele veio com seis guarda-costas e não quis prestar declarações. Eu tinha enviado um rapaz da empresa para ir buscá-lo. Nessa altura tentei ligar-lhe e ele, por mensagem no Whatsapp, disse-me que gostava muito de mim, que ia ser meu amigo para sempre, mas que ia começar um novo caminho com outra empresa e bloqueou-me. Nem tive oportunidade de responder», desabafa Edgardo Lasalvia.

Em declarações à rádio Carve Deportiva do Uruguai, o empresário não escondeu o desalento em relação à postura de Darwin: «Cada um escolhe como quer viver a vida. Agora tem um filho, mas o karma existe e tudo volta. Tens de ser boa pessoa e tens de ter boa memória. É impossível que não a tenhas. Se me diz 'vamos como Jorge Mendes', eu dir-lhe-ia 'vamos com o Jorge Mendes e tiramos uma foto, que é ele o melhor'. Mas ele não foi com o Jorge Mendes, foi com outro empresário, o mesmo do Otamendi. Quando estava no Benfica fizeram um trabalho de formiga, começaram a comer-lhe a cabeça. É a primeira vez que falo disto.»

«É uma luta. Oferecem aos meus jogadores o último iPhone, um carro e 20 'lucas' (ndr. 20 mil pesos uruguaios). Ninguém foi buscar todos os meus jogadores da seleção e do Peñarol, quando estavam na Sétima divisão ou lesionados. O mundo do futebol é uma prostituição. Já não me irrito mais com isso, só me irritei quando perdi o Darwin. Partiu-me ao meio porque adoro-o, mas entendi que é um negócio. O meu coração é para os meus filhos e amigos de verdade», rematou Edgardo Lasalvia.