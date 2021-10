Darwin Núñez tem sido um dos destaques deste início de temporada no Benfica, e o bis frente ao Barcelona colocou-o na ribalta do futebol europeu.

Em entrevista ao site FcInterNews, o agente do internacional uruguaio, Edgardo Lasalvia, assumiu que o jovem de 22 anos tem vários pretendentes, mas, para já, tem a cabeça nas águias.

«Várias equipas de topo já nos contactaram, mas de momento a cabeça dele continua e cresce no Benfica e na seleção uruguaia: é assim que virão coisas importantes», afirmou Lasalvia, ele que revelou que Darwin está «muito feliz e a usufruir do momento» que vive.

O empresário garantiu que o avançado «está preparado para jogar em qualquer equipa do mundo», mas frisou que o objetivo, para já, é retribuir o carinho dos adeptos do Benfica.

«O importante é que ele está feliz agora e quer retribuir a confiança do Benfica e o carinho dos adeptos com a conquista de um título. Discutiremos as possibilidades de transferência com os administradores do clube, como em de ser. De momento, estamos tranquilos e felizes por o ver em campo», atirou.

Esta temporada, Darwin tem seis golos em oito jogos de águia ao peito.