O Torreense anunciou Nuno Manta Santos como novo treinador.

Nas redes sociais, o emblema que milita na Liga 3 afirma que o novo técnico chega «com o objetivo claro de subida à Liga Portugal 2 Sabseg».

Neste momento, o Torrense, que iniciou a época sob o comando de Daúto Faquirá, está na segunda posição da Série B, a apenas três pontos do líder Leiria.

Após uma ligação de mais de duas décadas aos escalões de formação do Feirense, Nuno Manta Santos, de 43 anos, orientou ainda o conjunto de Santa Maria da Feira no primeiro escalão do futebol português, além de Marítimo e Aves, em 2019/20, a última época em que esteve no ativo.