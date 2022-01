A saída de Lito Vidigal do Moreirense, confirmada esta quarta-feira, foi a décima mudança de treinador na Liga esta época, a segunda no clube de Moreira de Cónegos que tinha começado a temporada com João Henriques.

A «dança» nos bancos começou apenas à oitava jornada, situação que não se verificava há quase 20 anos, quando Petit deixou o Belenenses e foi substituído por Filipe Cândido.

Três jornadas depois, Júlio Velázquez foi rendido por Vasco Seabra no comando técnico do Marítimo, depois de ter conquistado apenas uma vitória nesse período.

Na 12.ª jornada, João Pedro Sousa saiu em acordo com o Boavista face a uma proposta financeiramente mais vantajosa do Al-Raed, da Arábia Saudita.

João Henriques, logo no início de dezembro, deixou o Moreirense no 16.º lugar da Liga, com apenas uma vitória.

Também Jorge Simão abandonou o Paços de Ferreira, ao fim de seis triunfos em 23 jogos.

Nuno Campos deixou o Santa Clara após nove jogos. O técnico tinha chegado aos Açores para substituir Daniel Ramos (na oitava jornada), que pediu para sair do clube para assumir o comando dos sauditas do Al Faisaly.

Seguiu-se Ivo Vieira, a 19 de dezembro, quando deixou o Famalicão, após duas vitórias em 15 jornadas.

O último a sair, antes de Lito Vidigal, foi Jorge Jesus, rendido por Nélson Veríssimo no Benfica.

Vidigal deixa o emblema de Moreira de Cónegos ao fim de apenas cinco jogos, em que somou uma vitória e quatro derrotas.

TODAS AS MUDANÇAS DE TREINADORES NA LIGA:

8ª jornada: Daniel Ramos e entra Nuno Campos (Santa Clara)

8ª jornada: Petit por Filipe Cândido (Belenenses)

11ª jornada: Julio Velázquez por Vasco Seabra (Marítimo)

12ª jornada: João Pedro Sousa por Petit (Boavista)

12ª jornada: João Henriques por Lito Vidigal (Moreirense)

14ª jornada: Jorge Simão por César Peixoto (P. Ferreira)

14ª jornada: Nuno Campos por Tiago Sousa * (Santa Clara)

15ª jornada: Ivo Vieira por Rui Pedro Silva (Famalicão)

15.ª jornada: Jorge Jesus por Nélson Veríssimo (Benfica)

16.ª jornada: Lito Vidigal deixa o Moreirense

* treinador interino