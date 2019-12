O mau tempo trazido pela depressão Elsa deixou rasto de destruição no Estádio do Passal, casa do Ribeirão Futebol Clube.

O clube partilhou imagens nas redes socias que mostram que a tempestade derrubou muros e danificou vedações, balizas e parte da cobertura.

O clube fala em «estragos avultados no Estádio do Passal». «Um prejuízo ainda por apurar, que nos deixa a todos desanimados, tal foi a destruição causada.»