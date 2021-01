Como se calcula a riqueza de um dérbi com 309 capítulos - jogos, claro - e 993 golos? Não se calcula. Vive-se, discute-se, recorda-se. Foi isso que a redação do Maisfutebol se propôs fazer nos últimos dias. Sem o rigor enciclopédico de outros trabalhos, sem a matemática seca da estatística, apenas a memória e trocas de impressões entre colegas de trabalho.



Queríamos chegar a três golos marcantes, três para cada clube. E voltar a vibrar com eles. Num tom salomónico e imparcial, decidimos trazer os momentos que a seguir revivemos em vídeo. Temos a perfeita consciência que lá para trás - basta lembrar que o primeiro dérbi se realizou a 1 de dezembro de 1907, para o Campeonato de Lisboa - ficaram outros momentos que justificariam perfeitamente entrar neste artigo.



Segunda-feira, em Alvalade, discute-se o 310º duelo entre estes vizinhos e rivais de Lisboa e Portugal. Venha connosco puxar a fita atrás e reviver instantes que se agarram à memória.

1. Bruno Fernandes, meia-final da Taça de Portugal 2018/19



Dia 3 de abril de 2019. O Benfica vencera a primeira-mão na Luz por 2-1 e o nulo colocava-o na final do Jamor. Bruno Fernandes não deixou. A 15 minutos do fim, o agora médio do Manchester United arrancou um fantástico pontapé de pé esquerdo e Mile Svilar não conseguiu parar a «bomba».



2. Paíto, oitavos-de-final da Taça de Portugal, 2004/2005



A Taça de Portugal, outra vez. Dia 26 de janeiro de 2005, o dérbi a chegar ao prolongamento e o lateral esquerdo moçambicano a arrancar um golo fabuloso. O seu melhor momento de leão ao peito. Simão Sabrosa ainda fez o 3-3 aos 118 minutos e as águias acabaram por ganhar nos penáltis.

3. Golo de Lima após assistência de Nico Gaitán, 2013



21 de abril de 2013, o génio de Nico Gaitán à solta. O argentino faz um trabalho perfeito e serve Lima, com o brasileiro a finalizar num pontapé de primeira. O Benfica fazia aí o 2-0 e fechava as contas deste dérbi relativo à Liga 2012/13. Mais à frente, Kelvin arruinaria as contas de Jesus.

4. Golo de João Félix na 3ª jornada da época 2018/19



A história do menino 120 milhões nos seniores do Benfica começa aqui. 25 de agosto de 2018, o Sporting de José Peseiro a ganhar na Luz até aos 86 minutos. Rui Vitória lança João Félix para o lugar de Facundo Ferreyra aos 71 minutos e, a quatro do fim, o português marca de cabeça. O primeiro dos 20 golos de Félix nessa época.



5. A trivela de Liedson no 3-2 em Alvalade, fevereiro de 2009

6. O génio de João Vieira Pinto nos 3-6 de 1994