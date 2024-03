Moreno, treinador do Desportivo de Chaves, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica no Estádio da Luz:

Seria um treinador completamente irresponsável se dissesse que estava tranquilo. Sei o lugar que ocupamos, os pontos que temos e as jornadas que faltam. Fiquei com a sensação de que podíamos ter feito mais com bola. Tinha dito na antevisão que era importante termos essa personalidade e coragem. Percebo que é difícil jogar na Luz, que o Benfica tem uma pressão agressiva com os dois médios, mas em alguns momento senti que a equipa podia ter saído com mais qualidade.

O Benfica fez um golo de bola parada. Um golo estranho, porque há um apito da bancada e os nossos jogadores estão parados. A sensação que me dá é que não envergonhámos minimamente o que é o Desportivo de Chaves e o povo transmontano. Muita gente esperava que fôssemos goleados. Os nossos atletas têm qualidade. Aconteça o que acontecer até ao fim, que tenhamos sempre esta postura porque aí ninguém nos vai apontar nada.

Falar de justiça vale o que vale. O Benfica fez um golo. Nós também tivemos oportunidades, arriscámos muito nos últimos dez minutos e partimos muito a equipa. Esse foi o momento em que o Benfica criou mais oportunidades nítidas, porque até aí estivemos muito organizados. E é importante qualquer equipa vir ao Estádio da Luz e estar organizada, porque se não arrisca-se a ser goleada, que é o que acontece com muitas equipas que vêm cá. Connosco isso não aconteceu.

Fica uma sensação estranha pelas várias incidências que aconteceram no jogo. (...) Não me estou a desculpar com a arbitragem nem o nosso lugar tem a ver com erros de arbitragem. Mas têm existido decisões contra nós, e não é só de hoje, que me têm feito sentir pequenino.»

Para ganhar os jogos necessários para ficarmos na Liga precisamos de ter mais qualidade com bola. Precisamos de ser mais corajosos e de meter mais homens na área, que foi coisa que não conseguimos hoje. E tínhamos os espaços bem identificados. Compreendo os nossos atletas: o nosso momento não é o melhor e isso cria desconfiança na decisão, na definição. Mas temos de levar isto para os próximos jogos. Continuar com esta organização sem bola, melhorar na bola parada, mas no momento com bola temos de ser mais corajosos e criar mais oportunidades.