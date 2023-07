O Desportivo de Chaves anunciou esta sexta-feira a contratação de Ktatau.

O médio de 22 anos chega aos flavienses depois de duas épocas no Juventude de Pedras Salgadas, equipa satélite do Chaves que está no Campeonato de Portugal.

No Brasil, Ktatau jogou no Guarani-MG, no Pouso Alegre e no Coimbra-MG.