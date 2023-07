Tomás Ribeiro é reforço do Vitória de Guimarães.

O defesa-central português de 24 anos deixou o Grasshoppers e assinou por quatro temporadas com os minhotos.

Após assinar contrato, o novo reforço juntou-se ao plantel na cerimónia de apresentação da equipa principal que decorreu na noite desta quinta-feira no largo do Toural, no centro da cidade de Guimarães.

Tomás Ribeiro jogou época e meia no futebol suíço e está de regresso a Portugal após ter representado a BSAD como profissional.