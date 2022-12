O Desportivo de Chaves venceu esta quarta-feira o Vitória de Guimarães B, que milita na Liga 3, por 4-1, em encontro particular, com Luther, Arriba, Jô Batista e Abass a marcarem para os flavienses, antes de Afonso Soares marcar pelos minhotos.

Num jogo disputado no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, e que teve quatro partes de 30 minutos cada, a equipa às ordens de Vítor Campelos chegou à vantagem aos 11 minutos, por intermédio de Luther Singh.

Seria já no decorrer do terceiro período que Jonny Arriba marcaria o segundo dos transmontanos, aos 82 minutos, antes de Jô Batista, aos 89, assinar o 3-0.

Já no quarto e último tempo do encontro particular, Abass marcou o quarto golo dos flavienses, aos 99 minutos, enquanto Afonso Soares reduziu a desvantagem dos visitantes, aos 109.

O Desportivo de Chaves alinhou de início com Paulo Vítor, João Correia, Steven Vitória, Guilherme, Bruno Langa, Obiora, João Mendes, João Teixeira, Euller, Héctor Hernández e Luther Singh.

Depois da paragem do campeonato, devido à realização do Mundial2022, o emblema transmontano, nono classificado na Liga, com 19 pontos, vai receber o Famalicãoa a 30 de dezembro (17H00), em encontro da 14.ª jornada da Liga.