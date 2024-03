O treinador do Desp. Chaves, Moreno, espera «um bom dia para quem gosta de futebol» este sábado, na receção ao Vitória de Guimarães, em jogo da 26.ª jornada da Liga.

O técnico de 42 anos reencontra os vimaranenses, equipa que orientou até à terceira jornada do presente campeonato, antes de rumar a Trás-os-Montes.

«O Vitória de Guimarães vem de duas vitórias consecutivas, tem feito um campeonato muito bom, com atletas individualmente muito bons e muito confiantes, um jogo coletivo muito bem trabalhado. Sabemos o que vamos encontrar amanhã [domingo] e espero ter um Desportivo de Chaves competitivo, organizado, com coragem, porque é preciso para defrontar este Vitória», começou por dizer, citado pela Lusa.

Sandro Cruz, Cafú Phete e Bruno Rodrigues são baixas confirmadas, ao passo que o capitão João Correia está em dúvida. Apesar disso, Moreno está confiante para a partida.

«Acho que vão estar duas boas equipas dentro do campo, acho que fora vai estar um ambiente muito bom também, porque é isto que o Vitória traz nas deslocações a Chaves. Não tenho dúvidas, também, que os adeptos transmontanos vão comparecer, vão-nos ajudar, é muito preciso isso, e tenho a convicção de que será um dia bom para quem gosta de futebol. Que no fim possamos ficar cá com os três pontos.»

De resto, o técnico não quis individualizar quando questionado sobre as dificuldades ofensivas da equipa.

«Acho que o problema do Desportivo de Chaves, e isto não é vergonha nenhuma, é mais coletivo do que setorial. Temos opções na frente. Provavelmente, esses atletas não estão a passar a melhor fase e o treinador não está a escolher da melhor forma. Tudo isto é discutível e eu aceito, mas não olho nem nunca me vou agarrar a fragilidades de setores do nosso grupo para responsabilizar o momento do clube, isso nunca.»

O Desp. Chaves recebe o Vitória de Guimarães este domingo, a partir das 15h30.