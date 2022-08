Depois de ter sido um dos responsáveis pela vitória do Desportivo de Chaves frente ao Sporting no passado sábado, Steven Vitória assegura que o jogo de Alvalade é passado e que a equipa está focada na receção ao Rio Ave.

«Foi fantástico. Um jogo muito difícil, três pontos com um sabor especial, mas também temos a consciência de que não passa disso. São três pontos que fazem parte do passado. Agora, o nosso foco é o próximo jogo», frisou Steven Vitória em entrevista à agência Lusa, a propósito da vitória na quarta jornada da Liga.

Quanto a expectativas para o resto da época, o central acredita que a equipa transmontana está «no caminho certo», mas que este implica «muito trabalho, muita responsabilidade» e «pés bem assentes no chão».

«Estamos cá para trabalhar porque, se queremos fazer coisas boas, vão ter que sair do corpo. Vamos ter que merecer e acho que este grupo percebeu isso. É esse o caminho em que estamos e queremos continuar. É uma maratona longa, mas creio que estamos cada vez mais preparados», afirmou o internacional canadiano.

Quanto à possibilidade de, em breve, ser convocado para representar o Canadá no Campeonato do Mundo, que se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, o defesa de 35 anos garante estar concentrado no trabalho com o restante plantel dos flavienses, embora saiba que «o Mundial, se Deus quiser, está próximo».

«Estou focado no Chaves. Se conseguir juntar as duas coisas, melhor ainda. Ficarei superfeliz se esse dia chegar, por poder levar o nome de Chaves a esse patamar, mas isso só vai acontecer se o trabalho aqui for bem feito, não da parte individual, mas do coletivo. O caminho em que temos estado creio ser o caminho certo, mas não queremos parar. Queremos sempre mais e, quando esse dia chegar, vamos estar preparados e com o Chaves numa posição muito positiva. Queremos juntar as duas coisas da melhor forma possível», concluiu.

Na próxima segunda-feira, o Desportivo de Chaves recebe o Rio Ave, às 21h15, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, em encontro da quinta jornada da Liga.