Ruben Amorim deixou um pedido aos adeptos do Sporting: não se deixem iludir pelos resultados desportivos deste início de época.

«Os sportinguistas têm de olhar para o plano geral, um plantel muito jovem, vendeu jogadores por quantidades muito altas. Jogámos no Dragão e em Braga, queríamos ganhar os jogos todos, não conseguimos, mas já jogámos nesses campos. O Sporting está bem e recomenda-se, ao contrário do que toda a gente diz», defende, detalhando.

«Há valor na equipa principal, foram vendidos ativos, está a restruturar-se o clube e isso é uma decisão que a direção toma. O Sporting está cada vez mais saudável. Os adeptos têm de olhar para isso e não irem na conversa de que o Sporting está num momento mau. O que o Sporting está a ter são maus resultados no plano desportivo, mas no plano geral, passa por um bom momento. Cinco pontos não podem mudar a visão dos adeptos. Vencendo o Desp. Chaves, fica tudo bem», acredita.

Amorim não quer, porém, que ninguém «baixe a cabeça e diga que tudo está bem», mas sim que nos momentos de apoiar a equipa, todos pensem no melhor para o clube.

«Podemos andar a discutir todos uns com os outros o rumo do clube, acho que isso é saudável, mas nos jogos temos de estar todos unidos. Porque a grande mais-valia do Sporting não é o treinador, mas o ambiente que se criou. E quem criou esse ambiente foram claramente os adeptos», finalizou.