O Sporting recebe o Desportivo de Chaves neste sábado (20h30), na 4.ª jornada da Liga 2022/23. Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Ruben Amorim foi questionado sobre Sotiris Alexandropoulos, médio do Panathinaikos que pode reforçar os leões.

«Eu não apresento jogadores. Nem os vendo nem os apresento, isso não é da minha alçada. Não vou comentar um jogador que ainda não está cá», disse o técnico leonino.

Ruben Amorim garante que o foco está no duelo com o Desp. Chaves: «Estou muito contente com os meus jogadores, estamos focados naquilo que vamos fazer frente ao Chaves e tenho a garantia por parte de todos os jogadores de que vamos fazer um belo encontro.»