Vítor Campelos diz que a equipa do Desp. Chaves está motivada para ultrapassar o Casa Pia antes do jogo com os lisboetas, na 30.ª jornada da Liga.

«Ganhando amanhã [sábado], ultrapassamos o nosso adversário, o Casa Pia, e estamos motivados para isso mesmo. Todos os jogos jogamos para ganhar e temos sempre os olhos postos na tabela e nos adversários que estão próximos de nós, neste caso, mais acima», vincou o técnico dos transmontanos na antevisão ao encontro.

A somar pontos há três jornadas seguidas, o Chaves ocupa o 11.º posto da tabela da I Liga, em igualdade com o Boavista, com 37 pontos, menos dois do que o adversário, nono colocado, que esta época «tem demonstrado uma grande coesão defensiva».

«É um adversário que tem uma boa equipa, bem organizada até porque já trabalha há alguns anos com o seu treinador e por isso tem uma ideia de jogo bem vincada. Sabemos que vai ser, como todos os jogos desta I Liga, um jogo extremamente competitivo, mas tudo vamos fazer para levar de vencida este nosso adversário, respeitando-o muito, como é óbvio. Queremos brindar os nossos sócios com uma boa exibição e com mais uma vitória.»

Para esta tarefa, o técnico vimaranense não pode contar com os lesionados Arriba e Edu, nem com Guima, que cumpre castigo após ter sido expulso no encontro com o Santa Clara (1-1).

«Sabemos que ganhando amanhã [sábado] passamos já este nosso adversário e isso é um fator de motivação para nós. Ainda faltam cinco jogos, ainda estão muitos pontos em disputa e nós queremos amealhar o maior número de pontos para acabar o mais acima possível na tabela classificativa», concluiu.

O Desp. Chaves recebe o Casa Pia, no sábado, às 18 horas num jogo arbitrado por Carlos Macedo (AF Braga).