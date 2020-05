A administração do Desportivo das Aves admitiu nesta quarta-feira que está muito perto de conseguir a aprovação para que se realizem, na Vila das Aves, os jogos que restam como visitado na Liga e que essa possibilidade depende da implementação de «ajustes mínimos».

«Estudei todas as exigências da Direção-Geral da Saúde (DGS) e já estava mais ou menos à espera desta decisão. Falta mais um pouco para que o nosso estádio possa ser aprovado, mas não teremos de construir nada de raiz. Basta melhorar algumas coisas fáceis de implementar e que irão favorecer o distanciamento social, como sinaléticas ou tapetes com desinfetante à entrada. Dentro de uma semana estará tudo resolvido», anunciou o chinês Wei Zhao, líder da sociedade anónima nortenha, em declarações à agência Lusa.

O Desportivo das Aves aguarda agora por uma nova vistoria da Administração Regional de Saúde (ARS) que, segundo revelou Wei Zhao, «ainda não tem data confirmada», embora «seja provável que ocorra dentro de dois a três dias», tendo em vista a reavaliação dos requisitos do estádio do CD Aves, um dos que se incluem no nível 3, o mais último patamar pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Os avenses recebem o Belenenses SAD logo no primeiro jogo após o reatamento, à porta fechada, da competição (25.ª jornada), previsto para 4 de junho e como anfitriões vão ainda receber mais quatro jogos, onde se incluem a visita do líder da I Liga, o FC Porto à 27.ª jornada, e do Benfica, 2º classificado e atual campeão nacional na 33.ª e penúltima ronda da competição.